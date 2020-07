Sondaggio elezioni Usa, vantaggio di 15 punti per Biden su Trump. Elettori contrari alla gestione dell’emergenza coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) Joe Biden è in vantaggio sul presidente Donald Trump, almeno secondo i sondaggi elettorali. L’ex vice-presidente dell’era Obama batterebbe di 15 punti il suo rivale, guadagnando il 52% contro il 37% del presidente uscente. Lo rivela l’ultima rilevazione della Quinnipiac University che aggiunge la soddisfazione dell’elettorato in merito alle ultime scelte del presidente: per il 62% degli intervistati il tycoon non sta gestendo bene l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus e il 61% si è dichiarato sfavorevole alla modalità con cui ha deciso di riaprire le scuole. Biden rimane in vantaggio, anche se solo di 11 punti, anche in un altro Sondaggio nazionale condotto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

PoliticaNewsNow : Sondaggio elezioni Usa 2020: Biden in vantaggio di 11 punti - proghettolab : RT @foggia5stelle: +++ #SONDAGGIO +++ Quanto prenderà il @Mov5Stelle in #Puglia alle prossime elezioni #regionali? - foggia5stelle : +++ #SONDAGGIO +++ Quanto prenderà il @Mov5Stelle in #Puglia alle prossime elezioni #regionali? - BelforteLeonela : @Libero_official Perché non fate vedere il sondaggio di termometro politico che è un po' più credibile??va bene gon… - MianiAttilio : Sondaggio:Calo Pd e M5S,cresce FdI.Lega 1 partito- Elezioni,ok referendum e suppletive il 20 e 21 settembre - Autos… -