Sondaggi presidenziali usa: Biden in vantaggio su Trump di 11 punti (Di giovedì 16 luglio 2020) L'ex vice presidente ha il 51% dei consensi contro il 40% del tycoon. Gli interpellati bocciano Trump per la gestione della crisi del coronavirus, ma il presidente mantiene la maggioranza delle preferenze - il 54% - sul fronte dell'economia Leggi su firenzepost

Mai fidarsi dei sondaggi, soprattutto alle presidenziali Usa. La vittoria di Donald Trump in Alabama è un segnale da non sottovalutare. Intanto parte il countdown per le convention. Il punto di Giampi ...Martedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso fiducia nel vincere i sondaggi di novembre, affermando che cambierà l’economia del paese per la seconda volta. “Questa è un’elezione mol ...