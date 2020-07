Solo il Pil della Cina sopravviverà alla crisi economica per il Covid: l'Fmi vede nero per il resto del mondo (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Pil della Cina rimbalza nel secondo trimestre del 2020 e segna una crescita del 3,2% su base annua e dell'11,5% rispetto ai tre mesi precedenti: i dati battono le stime degli analisti, ... Leggi su globalist

Il Pil della Cina rimbalza nel secondo trimestre del 2020 e segna una crescita del 3,2% su base annua e dell'11,5% rispetto ai tre mesi precedenti: i dati battono le stime degli analisti, rispettivame ...Senza poi contare, in caso di seconda ondata del virus, un’ulteriore perdita di Pil stimabile in 2.5-3 punti percentuali ... di un’ulteriore accentuazione delle disuguaglianze, non solo nella ...