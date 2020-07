Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il “Premio Costruiamo Il Futuro” (Di giovedì 16 luglio 2020) (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 – Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma – per il terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ... Leggi su iltempo

