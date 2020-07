Sky - Osimhen si è promesso al Napoli: si tratta col nuovo agente per chiudere, le cifre (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti parla così del mercato del Napoli: "A Napoli invece Gattuso non è contento della prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto nel secondo tempo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Osimhen si è promesso al Napoli: si tratta col nuovo agente per chiudere, le cifre - sportli26181512 : Napoli, gli acquisti di calciomercato più costosi: Gli azzurri lavorano costantemente per regalare a Gattuso un nuo… - MondoNapoli : Sky, Marchetti: 'Osimhen? Non ci risulta la cifra svelata da L'Equipe, questa la situazione' -… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Sky – Napoli, c’è l’accordo per Osimhen e Gabriel: il Lille… - Spazio_Napoli : -