Skater XL: svelati gli artisti che compongono la soundtrack (Di giovedì 16 luglio 2020) svelati nelle scorse ore gli artisti che compongono la soundtrack di Skater XL, dai Modest Mouse, a Band of Heroes per arrivare a Getter e Interpol Tralasciando i recenti annunci sui titoli di Tony Hawk, Quel che mancava al mercato videoludico contemporaneo è un gioco di Skating fatto con criterio. Skater XL sembra essere il primo titolo in arrivo su tutte le principali piattaforme in oltre 10 anni a rispettare questi criteri. Gameplay concreto e basato sulla fisica, con totale libertà di controllo ed espressione, un cast iconico e l'ormai classica costruzione e personalizzazione del protagonista a cui ci siamo abituati. Disponibile in edizione digitale dal 28 luglio su PlayStation 4 , Xbox One e PC e in edizione fisica solo per console, ...

