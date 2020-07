Simone Biles, ecco il salto che non eseguiva dai suoi 13 anni: i volteggi non finiscono mai (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non lo eseguivo, probabilmente, da quando avevo 13 anni. ecco a voi”. Simone Biles, la ginnasta più medagliata nella storia dei campionati mondiali (19 ori, tre argenti e tre bronzi) a cui aggiunge i quattro ori e il bronzo delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha pubblicato sui propri canali social un salto spettacolare, che consiste in una serie di volteggi che sembrano non finire mai. Biles avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, in programma a fine luglio, e poi rinviate a causa del coronavirus. L’atleta 23enne statunitense ha già fatto sapere che i prossimi giochi saranno i suoi ultimi. L'articolo Simone Biles, ecco il salto che non ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Simone Biles 10 anni dopo: il salto che non eseguiva dai suoi 13 anni - LaStampaTV : VIDEO | Neanche la pandemia ferma la fenomenale Simone Biles: ecco il salto che non eseguiva dai suoi 13 anni… - DGatlim : ??S I M O N E ???????????????????????? - foto_nerd : La copertina dell'ultimo numero di Vogue è stata attaccata quasi all'unanimità dal mondo della critica, rea di aver… - CuocoFiorellino : RT @SignorBidoni: @Simone_Biles @destefanoaless La stessa agilità di @CuocoFiorellino -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Biles Simone Biles, ecco il salto che non eseguiva dai suoi 13 anni: i volteggi non finiscono mai Il Fatto Quotidiano Simone Biles, ecco il salto che non eseguiva dai suoi 13 anni: i volteggi non finiscono mai

“Non lo eseguivo, probabilmente, da quando avevo 13 anni. Ecco a voi”. Simone Biles, la ginnasta più medagliata nella storia dei campionati mondiali (19 ori, tre argenti e tre bronzi) a cui aggiunge i ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo con un post su Instagram

Influencer. Dotato di una community molto vasta e variegata. Che sia attore, sportivo oppure cantante poco importa perché il risultato è lo stesso: si possono fare tanti soldi anche con un semplice cl ...

“Non lo eseguivo, probabilmente, da quando avevo 13 anni. Ecco a voi”. Simone Biles, la ginnasta più medagliata nella storia dei campionati mondiali (19 ori, tre argenti e tre bronzi) a cui aggiunge i ...Influencer. Dotato di una community molto vasta e variegata. Che sia attore, sportivo oppure cantante poco importa perché il risultato è lo stesso: si possono fare tanti soldi anche con un semplice cl ...