Sileri: “Sono realista, il vaccino sarà disponibile entro il primo semestre del 2021” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto nella trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ in onda su ‘Radio Cusano Campus’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione sanitaria del nostro Paese: “Si sta lavorando con tre pilastri fondamentali: aumento dei posti in ospedale, migliorare la rete territoriale, e poi c’è la parte della terapia, con la ricerca su farmaci e vaccino. vaccino? Io rimango realista e dico che sarà disponibile entro il primo semestre del 2021”. Leggi su sportface

Fusillide : RT @meteorologo777: 'Sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale' - Viceministro Sileri Perché non mensile… - SALDP2 : @Corriere Non sono d'accordo né con i bollettini giornalieri né con i titoli dei media 'salgono, scendono', conta u… - Agenpress : Coronavirus, il viceministro Sileri: "Sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale'… - arcanodavvero : RT @meteorologo777: "Andrebbe spiegato poi chi sono queste persone positive e soprattutto quant'è la carica virale? Sono malati o sono sola… - BiancoCesare : RT @meteorologo777: 'Sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale' - Viceministro Sileri Perché non mensile…

