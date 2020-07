Serie B, stabilito orario della 37a giornata: si gioca in contemporanea (Di giovedì 16 luglio 2020) La Lega di B, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato data e orario della 18ª giornata di ritorno, la 37esima. Le gare si disputeranno tutte in contemporanea, lunedì 27 luglio 2020, con il calcio di inizio fissato per le ore 21:00. Questo il programma completo: Benevento – Chievo Verona Cittadella – Venezia Crotone – Frosinone Empoli – Cosenza Juve Stabia – Cremonese Perugia – Trapani Pescara – Livorno Pisa -Ascoli Pordenone – Salernitana Spezia – V. Entella Foto: logo Serie B L'articolo Serie B, stabilito orario della 37a giornata: si gioca in contemporanea proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

