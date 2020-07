Serie A, Torino - Genoa ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) Si sta chiudendo la 33ª giornata di Serie A. Uno dei due posticipi vedrà il Torino ospitare il Genoa. Allo stadio Grande Torino ci si gioca una fetta di salvezza. Entrambe le squadre puntano all'intera posta in palio per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante rispettivamente cinque e un punto. Ai granata potrebbe bastare anche un pareggio per allungare dal Lecce, ai liguri serve invece una vittoria per non rimanere troppo vicino ai pugliesi. Queste le scelte dei due allenatori.... Leggi su 90min

