Serie A | Spadafora | «Riapertura degli stadi? Lavoriamo per settembre»

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della Riapertura degli stadi Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha parlato al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla Riapertura degli stadi di calcio. settembre – «Per la Riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico».

Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha parlato al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio. SETTEMBRE – «Per la ...

I tifosi italiani potrebbero tornare allo stadio in occasione del via del prossimo campionato. Lo annuncia il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, rispondendo ad un'interrogazione sulla ...

