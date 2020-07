Serie A, si chiude la 33esima giornata: stasera Torino-Genoa e Spal-Inter. Le probabili formazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Si completa il 33esimo turno di Serie A.Dopo le conferme di Atalanta (6-2 contro il Brescia) e Milan (3-1 contro il Parma) e i mezzi passi falsi di Juventus (3-3 contro il Sassuolo) e Lazio (0-0 in casa dell'Udinese), altre quattro squadre sono pronte a scendere in campo e dire la loro per i rispettivi ambiti di classifica. Tra queste ci saranno Torino e Genoa, che lottano ancora per allontanarsi dalle zone calde della classifica, insieme a Inter e Spal, che puntano a finire il campionato nel miglior modo possibile dopo che i loro obiettivi stagionali sono ormai da tempo sfumati.All'Olimpico Grande Torino si affronteranno dunque granata e rossoblu, con la squadra di casa che ritroverà tanti Interpreti dei vari reparti. Nella ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieA, si chiude la 33esima giornata: stasera #Torino-#Genoa e #Spal-#Inter. Le probabili formazioni - ParmaLiveTweet : Serie A, oggi si chiude il 32esimo turno: in campo quattro squadre - clikservernet : Serie A, oggi si chiude la 33esima giornata: il programma completo - Noovyis : (Serie A, oggi si chiude la 33esima giornata: il programma completo) Playhitmusic - - Kirby359 : Capolavoro. Serie bellissima, strutturata nei minimi particolari, non lascia domande e chiude il ciclo in maniera i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie chiude Serie A, oggi si chiude la 33esima giornata: il programma completo alfredopedulla.com Bordighera: presentato il calendario delle manifestazioni estive, serie di appuntamenti di svago ma in sicurezza (Video)

Il costo del calendario di quest'anno è fissato intorno a 75/80mila euro, rispetto ai 200mila dello scorso anno. E’ stato presentato oggi il calendario delle manifestazioni dell'estate a Bordighera: m ...

New Mater ingaggia l'italo-brasiliano Dall'Agnol

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Sarà l'italo-brasiliano Matheus Augusto Dal Bosco Dall’Agnol lo schiacciatore scelto dalla New Mater Volley Castellana Grotte per chiudere il reparto dei posto 4 per il pross ...

Il costo del calendario di quest'anno è fissato intorno a 75/80mila euro, rispetto ai 200mila dello scorso anno. E’ stato presentato oggi il calendario delle manifestazioni dell'estate a Bordighera: m ...CASTELLANA GROTTE (BARI)- Sarà l'italo-brasiliano Matheus Augusto Dal Bosco Dall’Agnol lo schiacciatore scelto dalla New Mater Volley Castellana Grotte per chiudere il reparto dei posto 4 per il pross ...