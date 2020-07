Serie A, Ricciardi: “Ritorno dei tifosi allo stadio? Possibile con poche persone e distanziamento” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ per parlare del Possibile ritorno dei tifosi allo stadio: “Le attività sportive, all’aperto, possono riprendere gradualmente. Non si può pensare ad uno stadio pieno ma magari un ingresso numerato di poche persone all’aperto e con il distanziamento è tecnicamente Possibile, poi che sia fattibile è un altro discorso”. “In tempi brevi? La circolazione del virus è contenuta in questo momento. In America la NFL ha chiuso la stagione e rimandato tutto all’anno prossimo, in assenza di un provvedimento del Governo generale. Lì è ... Leggi su sportface

