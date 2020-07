Serie A, il ministro Spadafora annuncia: “a settembre tifosi negli stadi, ci stiamo lavorando” (Di giovedì 16 luglio 2020) Vedere gli stadi italiani nuovamente riempiti dai tifosi non è un’utopia. Certo, in maniera limitata rispetto alla capienza massima e con tutte le norme di sicurezza da seguire a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma i tifosi possono sognare un ritorno allo stadio molto presto, forse già anche da settembre. Lo annuncia al question time del Senato il ministro dello Sport Spadafora, dichiarando: “per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli ... Leggi su sportfair

