Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop per Juric (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Verona, Ivan Juric, dovrà scontare un turno di squalifica per l'espulsione rimediata ieri nel corso del match dell'Olimpico contro la Roma. Non solo: per l'allenatore, che dovrà quindi ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 34^ giornata: Un turno di stop e 15mila euro di mult… - MomentiCalcio : Serie A, Giudice sportivo: sono 9 gli squalificati dopo le gare di ieri. Un turno e multa anche per Juric - SkySport : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 34^ giornata - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 9 squalificati per un turno tra cui Di Lorenzo ed Okaka, una giornata di stop per l'all… - sportli26181512 : Un turno di stop per Juric. Non sarà in panchina contro l'Atalanta: Un turno di stop per Juric. Non sarà in panchin… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Giudice Giudice Amy: tutte le curiosità sulla serie Periodico Daily - Notizie Nove squalificati in serie A, tre del Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I giocatori del Sassuolo Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli sono tra i nove calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo, Gerardo ...

Giudice sportivo, squalifica e multa per Ivan Juric dopo il rosso in Roma-Verona

È arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per Ivan Juric espulso dall'arbitro Maresca in Roma-Verona. Per il tecnico degli scaligeri un turno di squalifica e 15mila euro di multa dopo le frasi ...

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I giocatori del Sassuolo Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli sono tra i nove calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo, Gerardo ...È arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per Ivan Juric espulso dall'arbitro Maresca in Roma-Verona. Per il tecnico degli scaligeri un turno di squalifica e 15mila euro di multa dopo le frasi ...