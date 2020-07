Sequestro campo Castel Romano, il Gip: condizioni precarie e pericolose (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – Rifiuto di atti di ufficio e reati ambientali. Queste le ipotesi di accuse, a carico di ignoti, nell’ambito del Sequestro preventivo, disposto dal gip di Roma, del Villaggio della Solidarieta’ di Castel Romano, sulla via Pontina, oltre ad alcune aree vicine, adibite a discarica abusiva, per una superficie totale di circa 65mila metri quadrati, all’interno dell’area naturale protetta di Decima Malafede. Secondo il gip Francesca Ciranna, pubblici ufficiali, rimasti ignoti, hanno “omesso l’adozione di provvedimenti realmente utili ed efficaci per il campo rom di Castel Romano – si legge nel decreto di Sequestro – cosi’ che le condizioni generali del campo e delle aree ... Leggi su romadailynews

SkyTG24 : “Grave degrado ambientale”, sequestrato campo nomadi di Castel #Romano - romadailynews : #Sequestro campo Castel Romano, il Gip: condizioni precarie e pericolose: #Roma – Rifiuto… - Syrenaegiziana : RT @AnsaRomaLazio: Sos rifiuti, sequestro campo nomadi Roma. Inchiesta a Roma, 'invaso da rifiuti, topi morti,auto bruciate' #ANSA https://… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Sos rifiuti, sequestro campo nomadi Roma. Inchiesta a Roma, 'invaso da rifiuti, topi morti,auto bruciate' #ANSA https://… - AnsaRomaLazio : Sos rifiuti, sequestro campo nomadi Roma. Inchiesta a Roma, 'invaso da rifiuti, topi morti,auto bruciate' #ANSA -