Scuola, Arcuri: «Test sierologici al personale disponibili il 10 agosto» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in emergenza e come si fa in un Paese normale, i Test sierologici siano disponibili» per la riapertura in sicurezza delle scuole. Lo afferma... Leggi su ilmattino

GigiPadovani : Banchi con le ruote... ma questo Arcuri è mai stato in una scuola? Ha mai visto dei bambini? - MediasetTgcom24 : Scuola, Arcuri: 'Test sierologici per il personale entro il 10 agosto' #scuola - mante : Domenico Arcuri il disastroso commissario per emergenza che dava sempre la colpa agli altri è stato nominato commis… - giulia65739756 : RT @GigiPadovani: Banchi con le ruote... ma questo Arcuri è mai stato in una scuola? Ha mai visto dei bambini? - erregi69 : Scuola, Arcuri: “Confidiamo che per il 10 agosto siano disponibili i test sierologici per il personale” -