Scuola, Arcuri: “Confidiamo che per il 10 agosto siano disponibili i test sierologici per il personale” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in emergenza e come si fa in un Paese normale, i test sierologici siano disponibili” per la riapertura in sicurezza delle scuole. Lo afferma il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, a margine dell’evento ‘La Due Giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in Movimento’ parlando della gara pubblica europea accelerata bandita all’inizio di questa settimana per 2 milioni di test sierologici per il personale docente e non L'articolo Scuola, Arcuri: “Confidiamo che per il 10 agosto siano disponibili i test ... Leggi su ilfattoquotidiano

