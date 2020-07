Scuola 2020-2021: inizio e ultimo giorno di scuola regione per regione (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ stato deliberato il nuovo calendario scolastico 2020-2021 e il Miur ha comunicato le linee guida per il rientro a scuola lasciando che siano le Regioni a stabilire il proprio calendario scolastico a cominciare dalle vacanze (Natale, Pasqua, Capodanno e altre festività). Mentre le festività nazionali riguardano tutte le scuole che resteranno chiuse e sono: domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi;martedì 8 dicembre 2020: Immacolata concezione;venerdì 25 dicembre 2020: Natale;sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano;venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;domenica 4 aprile 2021: Pasqua;lunedì 5 aprile ... Leggi su quotidianpost

