Scooby-Doo, James Gunn: "Velma doveva essere gay nei film live-action" (Di giovedì 16 luglio 2020) James Gunn ha rivelato che nella sua sceneggiatura dei film di Scooby-Doo il personaggio di Velma, interpretato da Linda Cardellini, era omosessuale. Scooby-Doo avrebbe dovuto mostrare Velma come apertamente omosessuale e a rivelarlo è stato il regista James Gunn su Twitter. Il filmmaker ha infatti firmato nel 2002 e nel 2004 le sceneggiature dei film live-action dedicati agli amati personaggi. James Gunn ha risposto online alla domanda di un fan che aveva chiesto di realizzare un film di Scooby Doo in cui non si esitasse a mostrare Velma in versione lesbica dichiarando: "Ho ... Leggi su movieplayer

