Sconcerti: la Serie A è un torneo di perdenti, oltre la Juve c’è il vuoto (Di giovedì 16 luglio 2020) oltre la Juve “c’è il vuoto”, perché “la Serie A è un torneo di perdenti”. E anche quando la stessa Juve prova a perdere vince lo stesso. Perché non c’è nessuno che vinca al suo posto. Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, rielabora il concetto di scudetto d’inerzia, dopo il pareggio per 3-3 col Sassuolo di cui nessuno può approfittare: le altre pretendenti al trono si sono sciolte, l’Atalanta è troppo lontana. “Nei tre minuti in cui Berardi e Caputo hanno ribaltato la partita di Reggio Emilia c’è stato un panico che ha percorso l’intero campionato. La Juve stava perdendo, qualcuno poteva provare a vincere il ... Leggi su ilnapolista

