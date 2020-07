Sassuolo, il nuovo logo per il centenario del club – FOTO (Di giovedì 16 luglio 2020) In occasione del centenario del Sassuolo, è stato il nuovo logo della squadra (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – In occasione dell’evento per 100 anni del club, il Sassuolo ha presentato il nuovo logo dedicato proprio al centenario della società neroverde. Da domani sarà online sul nuovo sito ufficiale e verrà utilizzato anche sulle nuove maglie per la prossima stagione che avranno nuovo sponsor tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I nuovi acquisti dell'Atalanta li sta già presentando con largo ... Contro il Brescia la sua terza presenza in Serie A dopo i 9' complessivi accumulati nelle sfide contro Bologna e Sassuolo. Velocità ...

La compagine neroverde è riuscita nell'impresa di fermare la Lazio, l'Inter ed i bianconeri. Il giornalista di Libero elogia il lavoro dell'ex tecnico del Benevento. "Sassuolo-Inter 3-3; Lazio-Sassuol ...

