Sassuolo, Caputo: «Squadra tosta come sempre, che prestazione» (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha commentato il pareggio per 3-3 contro la Juventus Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio per 3-3 di ieri contro la Juventus; partita in cui il bomber neroverde ha siglato anche un gol. «Partita iniziata in salita, ho dato tutto per aiutare i compagni e far gol … con grande sacrificio abbiamo sfiorato i 3 punti! Orgoglioso di questa bellissima prestazione, contro una Squadra sempre tosta da affrontare!». View this post on Instagram Partita iniziata in salita,ho dato tutto per aiutare i compagni e far gol … con grande sacrificio abbiamo sfiorato i 3 punti!Orgoglioso di ... Leggi su calcionews24

