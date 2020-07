Sanzioni Usa contro il gruppo Wagner (Di giovedì 16 luglio 2020) Mercoledì gli Stati Uniti hanno sanzionato tre persone e cinque entità collegate al gruppo militare privato russo Wagner. Il Dipartimento di Stato americano spiega che le Sanzioni economiche hanno riguardato individui e imprese collegati a Evgeny Prigozhin, un uomo d’affari strettamente legato al presidente russo Vladimir Putin, e che si ritiene sia il finanziatore della … Sanzioni Usa contro il gruppo Wagner InsideOver. Leggi su it.insideover

MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - antoguerrera : ?? UFFICIALE: in una clamorosa retromarcia, Boris Johnson mette al bando la cinese Huawei per il 5G. Rimozione di tu… - Torepuglisi : RT @intheunion2020: ???????? I rapporti tra Stati Uniti e Cina sono sempre più tesi a causa di #HongKong e i due Paesi minacciano nuove sanzion… - AnnickQuemper : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran-#Cina, Il patto che minaccia gli #USA in #Asia e in #MedioOriente #Teheran gu… - Paolo18030138 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran-#Cina, Il patto che minaccia gli #USA in #Asia e in #MedioOriente #Teheran gu… -