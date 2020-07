Sanremo 2021 si farà a marzo: riconfermati Amadeus e Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) Squadra che vince non si cambia. Dopo gli ascolti record dell’edizione 2020, i vertici Rai hanno deciso di riconfermare Fiorello e Amadeus alla conduzione della prossima edizione di Sanremo. Amadeus sarà, anche per il prossimo anno, il direttore artistico del Festival. «Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo», ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, annunciando la decisione durante la presentazione dei ... Leggi su open.online

