Sanremo 2021, le date ufficiali: sarà dal 2 al 6 marzo. Alla conduzione Amadeus e Fiorello Sanremo 2021, le date: sarà dal 2 al 6 marzo Quando andrà in onda Il Festival di Sanremo 2021? L'importante kermesse canora nel 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Alla guida dello show ci sarà ancora Amadeus sia come direttore artistico sia come conduttore. Al suo fianco, anche nel 2021, l'amico e showman Fiorello. I nomi e la data dello svolgimento dell'importante evento tv, il punto di forza della Rai, anche per il suo valore in termini di risorse economiche, sono stati comunicati da Stefano Coletta, direttore di Rai 1, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunno-inverno.

