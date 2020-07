Sanremo 2021, la Rai ha deciso: Amadeus non sarà solo a condurre il Festival (Di giovedì 16 luglio 2020) La notizia tanto attesa è stata ufficializzata poco fa dalla Rai. E non ci sono sorprese, infatti la 71° edizione del Festival di Sanremo sarà nuovamente condotta da Amadeus, insieme al suo grande amico Fiorello. Ad annunciarlo è il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata ma anche intrattenitore che ha fatto un gran lavoro nella selezione delle canzoni. E insieme a lui, ci sarà il grande Fiorello”. Coletta ha aggiunto: “Sarà un Sanremo che forse riaprirà la nostra normalità. Viva Sanremo!”. I fan di Amadeus e Fiorello non possono che ritenersi soddisfatti di ... Leggi su caffeinamagazine

HuffPostItalia : Amadeus e Fiorello presenteranno il Festival di Sanremo 2021 - IlContiAndrea : #Coletta 'Nessun piano B per #Sanremo2021 perché non sarebbe Sanremo. Ci stiamo comunque pensando, intanto abbiamo… - Agenzia_Ansa : Ecco i nuovi #palinsestiRai, da #Sanremo a #Clerici e #DeFilippi. Al Festival tornano #Amadeus e @Fiorello , a nove… - lapacechenonho_ : RT @IlContiAndrea: “Che #Sanremo2021 sia un modo per far tornare sul palco anche i Big che per troppo tempo lo hanno evitato? Che rappresen… - Tvottiano : @tw_fyvry @enrick81 @famigliasimpson @napoliforever89 @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega @MaielloInside… -