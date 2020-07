Sandro Mazzola: «Padre Pio mi ha cambiato la vita». E racconta che cosa accadde con il santo (Di giovedì 16 luglio 2020) «Helenio Herrera ci portò a San Giovanni Rotondo. L’indomani io e Armando Picchi riuscimmo a confessarci da lui. Da allora, spesso, pregando, gli “parlo”». Famiglia Cristiana pubblica le confidenze fatte da Sandro Mazzola a Stefano Campanella, direttore dell’emittente Tele Padre Pio. Il campione nerazzurro ricorda quando nelle prime settimane del 1965 il santo predisse lo scudetto dell’Inter («Perde col Foggia, ma vincerà il campionato»). E va oltre, raccontando come quell’incontro abbia inciso profondamente nella sua esistenza. Sandro Mazzola e quel giorno del 1965 30 gennaio 1965. La grande Inter di Helenio Herrera arriva a San Giovanni Rotondo. Il giorno dopo il calendario di serie A prevede la ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Sandro Mazzola: «Padre Pio mi ha cambiato la vita». E racconta che cosa accadde con il santo - nicolaimaalox : @Inter @Pirelli Bergomi ha fatto UNA VITA in maglia nerazzurra. 22 anni, giovanili comprese. 7 anni da capitano. Ch… - sportli26181512 : Calcio: Mazzola 'così padre Pio mi cambiò la vita': (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sandro Mazzola devoto di Padre Pio. L'e… - FattodelGargano : Sandro Mazzola e l’incontro con Padre Pio: “Era il 1965 e ci predisse lo scudetto dell’Inter, l'ex campione rivela… - IlMattinoFoggia : Sandro #Mazzola si confessa: « #PadrePio mi ha cambiato la vita» -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Mazzola

Nonostante il periodo difficile, Christian Eriksen riceve l’endorsement di Sandro Mazzola che lo ha elogiato ai microfoni di TMW: “Mi piace come giocatore, i motivi per il quale non rende sono diffici ...«Io ho 'parlato' spesso con lui dopo quell'incontro - confessa Mazzola - Quando ero in una situazione difficile, o se in famiglia c'era un bambino ammalato, oppure se la squadra andava male, o quando ...