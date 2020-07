San Paolo Bel Sito, Cafarelli (fedelissimo di Russo) mollato da tutti: ritorna Riccio (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di San Paolo Bel Sito Manolo Cafarelli (fedelissimo di Paolo Russo) ha preso la maggioranza: sei consiglieri di maggioranza (Lauria,Montemurro, Sangermano, Sorrentino, Mercogliano, Ferraro) hanno provato a mandarlo a casa. Ma si è salvato grazie alla defezione in extremis di Gennaro Panico, consigliere di opposizione. Resta il sella per il rotto della cuffia ma ormai Raffaele Riccio, già sindaco di San Paolo Bel Sito, è pronto a ritornare alla guida del Comune. Alle elezioni del 20 e 21 settembre guiderà una civica, sfidando Raffaele Barone, il nome su cui punta Cafarelli, il sindaco senza più una ... Leggi su anteprima24

acmilan : The squad for #NapoliMilan ?? I convocati per la sfida del San Paolo ???? #SempreMilan @BioscalinITA - acmilan : #NapoliMilan 2010 ?? ?? Rock&Roll at the San Paolo stadium. Remember who got on the scoresheet? ?? ?? Rock&Roll al… - acmilan : Coach Pioli's post-match reaction after the draw in #NapoliMilan is now available on our App.… - CavaliereNero_ : @virginiaraggi A Virgi, te vuoi parlarci, vuoi raccontare, vuoi farci vedere.. vieni a san paolo o marconi, ma anch… - Ninfearosa : RT @Animal_Genocide: #Torino, i salti del cagnolino abbandonato sul balcone, senza acqua né cibo, in cerca di libertà. Un meticcio di picco… -

Ultime Notizie dalla rete : San Paolo Cessione del credito alla banca, come fare: prime indicazioni da Unicredit e Intesa San Paolo InvestireOggi.it Borsa Italiana oggi/ Telecom Italia a +4%, Atlantia a -3,7% (16 luglio 2020)

La Borsa italiana sale dello 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Atlantia (-3,7%), Azimut (-0,4%), Campari (-0,3%), Cnh Industrial (-0,3%), Exor (-1,8%), Ferrari (-1,3%), Fineco (-0,5%), G ...

Vado Ligure, scontro tra due scooter sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Vado Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 13, a Vado Ligure. È accaduto sulla via Aurelia e ha visto coinvolti due scooter. L’impatto tra i due mezzi, avvenuto per cause anco ...

La Borsa italiana sale dello 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Atlantia (-3,7%), Azimut (-0,4%), Campari (-0,3%), Cnh Industrial (-0,3%), Exor (-1,8%), Ferrari (-1,3%), Fineco (-0,5%), G ...Vado Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 13, a Vado Ligure. È accaduto sulla via Aurelia e ha visto coinvolti due scooter. L’impatto tra i due mezzi, avvenuto per cause anco ...