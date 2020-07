Salvini sulla bomba d’acqua di Palermo: “Il sindaco pensa solo agli immigrati”. Risponde Roy Paci: “Miserabile sciacallo” (Di giovedì 16 luglio 2020) A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 15, 2020 Questo post su Twitter del leader della Lega Matteo Salvini ha fatto discretamente discutere. In molti hanno trovato poco opportuna la scelta dell’ex ministro … L'articolo Salvini sulla bomba d’acqua di Palermo: “Il sindaco pensa solo agli immigrati”. Risponde Roy Paci: “Miserabile sciacallo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Questo post su Twitter del leader della Lega Matteo Salvini ha fatto discretamente discutere. In molti hanno trovato poco opportuna la scelta dell’ex ministro dell’Interno di strumentalizzare una ...

Pif contro il tweet di Salvini su Palermo. "Un modo di fare politica che fa schifo"

In un post apparso sul suo profilo Facebook, Pif attacca Matteo Salvini in merito al post pubblicato sulla notizia della bomba d’acqua a Palermo. “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco ...

Questo post su Twitter del leader della Lega Matteo Salvini ha fatto discretamente discutere. In molti hanno trovato poco opportuna la scelta dell'ex ministro dell'Interno di strumentalizzare una ...