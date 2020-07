Salvadanaio maialino con plastica riciclata. Facilissimo e bellissimo! (Di giovedì 16 luglio 2020) Salvadanaio maialino con plastica riciclata, indovinate da cosa? Da una semplicissima bottiglia! E’ un riciclo creativo davvero facile da realizzare, soprattutto piacerà ai bambini. Vediamo insieme come si realizza. Salvadanaio maialino con plastica riciclata, come si realizza Cosa vi serve: 1 bottiglia di plastica, di quelle grassottelle, senza curvature. Vernice rosa, in spray è più pratica. Colla a caldo. Carta rosa ondulata. Cartoncino nero. Taglierino. Occhi, quelli che si muovono. Li trovate anche adesivi. Procedimento: Iniziate tagliando in 3 parti la bottiglia (1). Suggerimento: per tagliare in modo più lineare possibile, usate il nastro carta. Posizionate 1 o 2 strisce, a seconda della ... Leggi su pianetadonne.blog

