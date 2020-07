Salva la sorellina dall’attacco di un cane, la storia del piccolo Bridger: 90 punti, il rispetto degli Avengers e la cintura WBC (Di giovedì 16 luglio 2020) Dal Wyoming arriva una bellissima storia di amore fraterno e incredibile coraggio che vale la pena di essere raccontata. Il piccolo Bridger Walker e la sorellina si trovavano insieme alla famiglia a casa di amici. I due fratellini sono usciti in giardino a giocare, ma un pastore tedesco ha puntato la bambina con aria minacciosa. Bridger, appena 6 anni, con uno straordinario gesto di coraggio, ha deciso di frapporsi fra la sorellina e il cane, proteggendola, ma subendo a sua volta l’attacco dell’animale. Il bambino è stato morso più volte al viso, ma è riuscito ugualmente a portare in salvo la sorellina prendendola per mano, prima che i genitori potessero intervenire. Credits: Instagram @nicolenoelwalkerIn ospedale ... Leggi su sportfair

