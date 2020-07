Salute: disidratazione, i sintomi e i rimedi (Di giovedì 16 luglio 2020) Salute: disidratazione, i sintomi e i rimedi. Se sei una di quelle che troppo spesso dimenticano di bere, se mangi poca frutta e verdura, se quando vai al parco a correre ti dimentichi di portare una bottiglietta d’acqua, può essere che uno di questi giorni ti potresti accorgere di avere i sintomi della disidratazione, che sono subdoli quanto insidiosi. Siamo finalmente in estate e in questa stagione una buona idratazione è essenziale. Il che non vuol dire che non sia importante anche nelle altre stagioni dell’anno, tutt’altro. Bere molto e con regolarità permette di mantenere sotto controllo la pressione; inoltre drena e depura dalle tossine, contribuisce a mantenere la pelle più fresca e tonica, migliora il metabolismo e in definitiva ... Leggi su pianetadonne.blog

