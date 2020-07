Salini offerta Rai ricca, siamo un faro (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - "E' stato un periodo complesso. Nel periodo del lockdown, abbiamo avuto una programmazione anche più articolata, abbiamo anche sperimentato. E' un motivo di grandissima ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Salini offerta

La Prealpina

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "E' stato un periodo complesso. Nel periodo del lockdown, abbiamo avuto una programmazione anche più articolata, abbiamo anche sperimentato. E' un motivo di grandissima soddisf ...Si farà l’edizione 2020 di ‘Sapore di Sale’, a Cervia dal 4 al 6 settembre con anteprima il 3 settembre. La conferma per la 24^ edizione non era scontata a causa delle norme Covid-19 ma, come ha spieg ...