Salerno, sgominata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: 25 persone coinvolte (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti di 25 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa nella città di Salerno. Per l’operazione, sono impegnati circa 150 agenti, in vari comuni della provincia di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile antidroga ed il supporto aereo di un elicottero della ... Leggi su anteprima24

