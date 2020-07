Salerno, sequestrate 250mila mascherine dichiarate “dispositivi medici” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane di Salerno hanno proceduto al sequestro di 250.000 mascherine chirurgiche dichiarate “Dispositivi Medici”. I controlli documentali e fisici della merce, atti a stabilire l’autenticità e la validità delle certificazioni esibite per la successiva immissione in commercio, hanno evidenziato, allo stato, delle criticità relative sia alla mancanza di riscontri in ordine agli accordi commerciali prodotti su richiesta dell’Autorità doganale, sia alla veridicità delle certificazioni di conformità. Le violazioni sino ad ora accertate risultano evidentemente finalizzate ad aggirare le norme di sicurezza dei prodotti e ad eludere i controlli ... Leggi su anteprima24

