Russia, manifestanti di piazza contro la riforma costituzionale voluta da Putin: 147 fermati. “Anche minori e disabili” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono almeno 147 le persone fermate a Mosca tra il migliaio di manifestanti scesi in piazza contro la nuova riforma costituzionale che permetterà al presidente Vladimir Putin di rimanere in carica fino al 2036. A riferirlo è Ovd-info, piattaforma online della rete di attivisti di openDemocracy, nata per monitorare il più velocemente possibile gli arresti in Russia che avvengono durante delle rimostranze di piazza. La protesta è sorta in seguito ai risultati del referendum chiesto da Putin per confermare alcune modifiche alla Costituzione. L’esito del voto è stato ampiamente a favore del presidente, ma le modalità con cui si è svolto sono state criticate per la mancanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Russia manifestanti RUSSIA: Proteste a Chabarovsk per l'arresto del governatore East Journal Russia: più di 130 arresti alla manifestazione di Mosca contro emendamenti Costituzione

Mosca, 16 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - La polizia di Mosca ha arrestato 132 partecipanti alle proteste spontanee contro gli emendamenti alla Costituzione. Lo ha reso noto l'agenzia "Interfax". Secondo ...

