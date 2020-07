RSG acquisisce Gold’s Gym e diventa leader mondiale del fitness (Di giovedì 16 luglio 2020) Già leader europeo nell’innovazione del settore fitness, RSG Group punta ora a diventare il riferimento mondiale in questo settore: è in procinto di acquisire infatti – per mezzo di un’asta – la più nota e iconica catena di palestre del mondo, la Gold’s Gym. Con questa acquisizione il Gruppo RSG arriverà a contare quasi 1000 sedi, dislocate in sei continenti. Fondata nel 1965 a Venice in California, la Gold’s Gym è stata duramente colpita dalla crisi economica causata della pandemia di COVID-19. A metà maggio, la catena ha annunciato il suo piano per evitare il fallimento, che era stato pre-negoziato con il proprietario di maggioranza, la TRT Holdings. Il piano in questione prevedeva anche un’asta, a conclusione della quale, il gruppo ... Leggi su quifinanza

