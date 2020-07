‘Romani gente de fogna’, Enzo Salvi risponde a Beppe Grillo: ‘Vorrei dirti tante cose, io so romano e me ne vanto’ (Di giovedì 16 luglio 2020) ‘Romani gente de fogna’ ed è stata subito bufera. Perché sono stati tanti i cittadini romani che si sono sentiti offesi dalle dichiarazioni scritte in un post pubblicato da Beppe Grillo, dove sono stati definiti anche ‘monnezza de gente’. Un sonetto scritto dall’attivista del Movimento 5 Stelle Franco Ferrari e postato poi da Grillo. Polemiche su polemiche, tant’è che la sindaca Raggi si è dissociata e ha preso le distanze: ‘Franco, grazie di cuore. Amo Roma con tutta me stessa: questo mi fa andare avanti insieme all’affetto di tutti voi. Gli ostacoli, i boicottaggi, gli incendi, i sabotaggi in questi anni non sono mancati. – e c’è ancora chi rema contro il cambiamento – ma noi romani siamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Mentre Beppe Grillo definisce i romani “gente di fogna”, viene sequestrata una parte del trattamento meccanico biol… - Giorgiolaporta : La #Raggi è al 104^ e penultimo posto nella classifica dei sindaci e #Grillo invece di chiedere scusa dei falliment… - lucianonobili : “Roma zoccola” “Gente de fogna” “Monnezza di persone” Dopo il disastro della #Raggi in 4 anni di degrado, corruzio… - CorriereCitta : 'Romani gente de fogna', Enzo Salvi risponde a Beppe Grillo: 'Vorrei dirti tante cose, io so romano e me ne vanto'… - oggiscrivo : RT @Alex70Fa: #Romani, #Italiani, il Dovere ci chiama! Si DEVE andare alla Stazione #Tibirtina e mettere fine alle prepotenze fatte da gent… -