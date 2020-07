Roma, bastonato e legato alla sedia: pittore rapinato in casa (Di giovedì 16 luglio 2020) Colpito con un bastone e legato alla sedia Mikel Gjokaj, pittore di fama internazionale residente nel quartiere Monteverde Terrore a Roma. Colpito con un bastone e legato alla sedia Mikel Gjokaj, pittore di fama internazionale residente nel quartiere Monteverde, in via della Pisana. Ieri mattina alle 11.00 Gjokaj è rientrato in casa dopo una passeggiata ma appena ha aperto la porta qualcuno lo ha colpito violentemente con un bastone, l’ha tramortito e l’ha trascinato in casa. A quel punto il malvivente ha legato l’anziano pittore di settantaquattro anni a una sedia. Dalle dinamiche è evidente che ... Leggi su bloglive

