Roma, addio Nike: risolto il contratto (in scadenza 2024) con l'azienda statunitense Novità importante per la Roma. Oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità della risoluzione dell'accordo con la Nike, azienda di abbigliamento americana, fornitore del materiale tecnico giallorosso. Con una nota apparsa in mattinata sul proprio sito il club ha fatto sapere di aver risolto il contratto firmato nel 2013 e in scadenza nel 2024. Tuttavia, nella prossima stagione la Roma vestirà ancora Nike, visto che è stato stipulato un nuovo contratto di un anno...

