Rogo ThyssenKrupp, pena sospesa per un manager: ha fatto ricorso. Famigliari vittime: “Offesa all’Italia” (Di giovedì 16 luglio 2020) “È un’offesa ai nostri figli e per l’Italia. Vogliamo che il governo e la sindaca di Torino ci accompagnino in Germania. È una barzelletta: ogni volta ci dicono che è l’ultimo ricorso, invece…”. Rosina Platì, mamma di una delle sette vittime del Rogo della Thyssen, parla all’Ansa dei ritardi dell’esecuzione della pena di Harald Espenhahn, uno dei due manager tedeschi condannati, che è stata temporaneamente sospesa perché ha fatto ricorso alla Corte costituzionale federale tedesca. Espenhahn sarebbe dovuto entrare oggi in carcere. L’altro manager condannato per il Rogo, Gerald Priegnitz, è detenuto da inizio mese. ... Leggi su ilfattoquotidiano

