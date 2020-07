Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano oggi Jessica vuole diventare mamma (Di giovedì 16 luglio 2020) Rodrigo Alves, Ken non esiste più, adesso è arrivata Barbie Rodrigo Alves, oggi Jessica, ha eseguito la sua ultima operazione tramite la quale ha cambiato sesso, adesso svela di sognare una famiglia. Ha fatto coming out da qualche mese rivelando di sentirsi donna al 100%. Così ha scelto di fare un intervento di transizione che ha realizzato il suo primo piccolo sogno. Le sembianze del Ken Umano oggi sono state abbandonate, infatti adesso somiglia molto di più a Barbie. Il cambiamento è stato fondamentale per Ken che ha presentato la sua nuova identità nei salotti di Barbara D’Urso dove è perennemente presente. Rodrigo Alves adesso è donna, le ultime ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Rodrigo Alves ora è Jessica. L’ex Ken Umano esprime il suo desiderio di diventare mamma - mariluchio : RT @fanpage: Rodrigo Alves, da Ken umano a Jessica, oggi desidera un figlio - annamariamoscar : Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica - Notiziedi_it : Rodrigo Alves ora è Jessica. L’ex Ken Umano esprime il suo desiderio di diventare mamma - Novella_2000 : Rodrigo Alves ora è Jessica. L’ex Ken Umano esprime il suo desiderio di diventare mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Rodrigo Alves Rodrigo Alves, il Ken umano è diventato una donna, Jessica: "Voglio un figlio" Gossipblog Rodrigo Alves da Ken umano a Jessica: le foto delle sue trasformazioni

Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare u ...

Rodrigo Alves diventa Jessica: "Ora voglio diventare mamma"

In una vecchia intervista rilasciata al Mirror Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken umano, ha espresso il suo desiderio di sottoporsi a un intervento per rimuovere i genitali, aggiu ...

Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare u ...In una vecchia intervista rilasciata al Mirror Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken umano, ha espresso il suo desiderio di sottoporsi a un intervento per rimuovere i genitali, aggiu ...