Risultati Serie A 33ª giornata: chiude Spal-Inter [FOTO e CLASSIFICA] (Di giovedì 16 luglio 2020) Risultati Serie A – Nemmeno il tempo di finire che inizia una nuova giornata di Serie A, la 33ª. L’Atalanta liquida il Brescia con un perentorio 6-2 nell’anticipo del martedì. Nelle gare delle 19.30 del mercoledì, tutto facile per la Sampdoria che ha dominato in lungo ed in largo contro il Cagliari. Vittoria per il Milan in rimonta con il Parma, pareggio tra Bologna e Napoli, Barrow risponde a Manolas. Nelle gare della sera, la Juve finisce ancora col brivido: avanti 0-2, si fa rimontare come contro il Milan prima di trovare il 3-3 finale. La Roma di misura sul Verona, mentre la Lazio non va oltre lo 0-0 a Udine. Lecce a picco in casa contro la Fiorentina: finisce 0-3. Il Torino batte il Genoa ed ipoteca la salvezza. In basso i Risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu

