Rihanna: una designer italiana per le sue nuove scarpe Fenty (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno dei più grandi sogni di ogni giovane fashion designer è senza dubbio quello di vedere uno dei suoi capi indossato dalla sua icona di stile. Quello che per molti potrebbe sembrare un miraggio, per Amina Muaddi non solo è diventato realtà già da qualche tempo, ma ha raggiunto un livello ancora superiore: collaborare alla linea moda di una delle personalità più amate dalla designer, firmando le sue creazioni. Perché in questo caso, l’ispirazione è nientemeno che Rihanna, che ha deciso di far disegnare quattro esclusivi modelli di scarpe proprio ad Amina Muaddi, svelate oggi da Fenty. Leggi su vanityfair

_seidimattina : @FVLMINE “Vali” è il diminutivo del mio nome, poi la mia canzone preferita di Rihanna “Sei di mattina” è una canzone importante per me - bimbadicordone : perché sto piangendo come una disperata per il video di rihanna? sono gelosa ok? - natastancaa : Se con fentyskin mi viene una pelle pazzesca come quella di Rihanna sono già a fare la coda per comprare tutti i pr… - donatda : #Repost chimagazineit • • • • • • ARRIVA “FENTY SKIN”, LA NUOVA LINEA SKINCARE DI RIHANNA - ?? Rihanna ormai è una b… - MatteoSchiavo18 : @carlogubi @ricpuglisi @ITA61 @russotweet Mi piacerebbe anche che Rihanna bussasse alla mia porta stasera in linger… -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna una Rihanna: il lancio ufficiale di Fenty Skin, la sua nuova linea skincare MTV.IT Come vestirsi per lo yoga dentro e fuori la palestra

Pioniera è stata la collezione di Adidas by Stella McCartney, seguita da “Fenty Puma” disegnata da Rihanna e da Beyonce con “Ivy Park“. L’activewear usato anche fuori dalle palestre, per molti non è ...

Rihanna: a fine luglio arriva sul web Fenty Skin

Rihanna ha lanciato Fenty Beauty, che presentava una gamma rivoluzionaria con 40 tonalità di fondotinta, nel 2017, e ha incassato più di 100 milioni di dollari (circa 87milioni di euro) nei primi 40 ...

Pioniera è stata la collezione di Adidas by Stella McCartney, seguita da “Fenty Puma” disegnata da Rihanna e da Beyonce con “Ivy Park“. L’activewear usato anche fuori dalle palestre, per molti non è ...Rihanna ha lanciato Fenty Beauty, che presentava una gamma rivoluzionaria con 40 tonalità di fondotinta, nel 2017, e ha incassato più di 100 milioni di dollari (circa 87milioni di euro) nei primi 40 ...