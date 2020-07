Rifiuta di scendere in campo per paura del coronavirus: licenziato! (Di giovedì 16 luglio 2020) È successo ad Adolfo Sormani, coach del Partizani Tirana, rivelatosi troppo previdente per i vertici del club albanese Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta scendere Rifiuta di scendere in campo per paura del coronavirus: licenziato! Ticinonline Degrado dappertutto: fioccano le proteste

Fioccano le proteste dal paese di San Carlo. "Per la discarica abusiva fatta di ingombranti e altri rifiuti presente da tempo nel parcheggio lungo la strada che conduce a Pariana". Scendendo a valle c ...

Raggi in cerca del bis, ma fra rifiuti e bus in fiamme Roma è in agonia

La tentazione: raccontare subito di quella volta che Virginia Raggi salì sul tetto del Campidoglio, con i tacchi e tutti i documenti. Già questo spiegherebbe molto. Che cosa tremenda, la tentazione. I ...

