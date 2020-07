Ricette false, medicine buttate: 44 perquisizioni Nas. Inchiesta della procura di Bari (Di giovedì 16 luglio 2020) L’operazione si chiama “senza vergogna”. Giro d’affari presunto, 20 milioni di euro. Inchiesta della procura di Bari. Ipotesi: Ricette false da parte di medici a nome di pazienti inconsapevoli, poi girate a farmacie con farmaci venduti sottobanco o buttati. Guro di Ricette per intascare i rimborsi dal servizio sanitario, questa la contestazione. I carabinieri del Nas hanno eseguito 44 perquisizioni fra il capoluogo, la Bat, il foggiano e il leccese. L'articolo Ricette false, medicine buttate: 44 perquisizioni Nas. Inchiesta della procura di Bari proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

