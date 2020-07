Ricercato in campo internazionale viene sorpreso a Roma: stava ‘disturbando’ il personale sanitario all’Ospedale Fatebenefratelli (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e a reprimere i reati e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere di Trastevere, gli agenti del commissariato – diretto da Maria Rosaria Placanica – hanno effettuato un arresto nei confronti di un cittadino turco di 48 anni. C.N, queste le sue iniziali, stava disturbando il lavoro dei sanitari presso l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina. Il 48enne, sottoposto ad accurati controlli, è risultato essere Ricercato in campo internazionale per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e quindi associato presso il carcere di Regina Coeli. Ricercato in campo internazionale viene ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ricercato in campo internazionale viene sorpreso a Roma: stava ‘disturbando’ il personale sanitario all’Ospedale Fa… - 94Luca994 : @frin86 A me pare che lo spogliatoio giochi meglio da quando è arrivato, e pare che tutti i compagni lo stimino mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercato campo Ricercato in campo internazionale viene sorpreso a Roma: stava ‘disturbando’ il personale sanitario all’Ospedale Fatebenefratelli Il Corriere della Città Ubriaco al pronto soccorso disturba i sanitari: risultato ricercato per produzione e spaccio di stupefacenti

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e a reprimere i reati e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere di Trastevere, gli agenti del commiss ...

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e a reprimere i reati e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere di Trastevere, gli agenti del commiss ...