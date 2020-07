Ricerca: scoperte due forme diverse dell'acqua (2) (Di giovedì 16 luglio 2020) (Adnkronos) - Sciortino sottolinea che "la competizione tra queste due strutture" spiegherebbe le anomalie dell'elemento più prezioso e abbondante della Terra. Il fisico spiega che "l'acqua infatti ha un comportamento che differisce da quello di tutti gli altri liquidi esistenti in natura. Per esempio come solido ha una densità inferiore che come liquido (si spiega così il galleggiamento del ghiaccio), ha un calore specifico molto alto (è in assoluto il liquido che impiega più tempo per riscaldarsi), ha una tensione superficiale elevata (le gocce d'acqua rimangono integre su molte superfici, come sulle foglie delle piante, e non si espandono come gli altri liquidi)". Nonostante i molteplici lavori, teorici e sperimentali condotti negli ultimi venti anni, Sciortino ... Leggi su liberoquotidiano

(di Andreana d'Aquino)- Scoperta per la prima volta l’esistenza di due diverse forme dell'acqua. In uno studio pubblicato oggi su "Science" dallo scienziato italiano Francesco Sciortino de La Sapienza ...

Scavi archeologici a Semifonte, gli archeologi indagheranno il sottosuolo in profondità alla ricerca delle ‘anomalie’ rilevate dai georadar

Si apre una nuova fase del progetto internazionale dedicato alla città mitica di Semifonte. Il 17 luglio passeggiata archeologica per illustrare i prossimi passi del percorso di studi e indagini con l ...

