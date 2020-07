Ricerca, è italiana l’elettronica del futuro: primo transistor stampato su carta (Di giovedì 16 luglio 2020) L’elettronica del futuro prende forma grazie a un progetto di Ricerca dal cuore italiano: a condurlo è l’Università di Pisa insieme all’Università di Manchester, all’IIT e alla TUW di Vienna. Per la prima volta è stato infatti stampato su carta un transistor utilizzando materiali bidimensionali come il Solfuro di Molibdeno, attraverso un processo basato su stampa a getto di inchiostro. I risultati della Ricerca – rende noto l’Università di Pisa – sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Communications” nell’articolo “Low-voltage 2D materials-based printed field-effect transistors for integrated digital and analog electronics on paper”. “Il nostro ... Leggi su ildenaro

